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المركزي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة مستقرة
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩
 
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة بدون تغيير في ختام اجتماعه يوم الأربعاء، لكنه قال إنه سيتأنى في مواصلة رفع تكاليف الاقتراض هذا العام بينما أشار إلى تزايد الشكوك حول آفاق الاقتصاد.

وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان بعد اجتماع استمر يومين ”في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية وانحسار الضغوط التضخمية فإن اللجنة ستكون صبورة' في تقرير زيادات الفائدة مستقبلا.

وأبقى مجلس الاحتياطي على سعر فائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة في نطاق مستهدف يتراوح من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة.

واتخذ اللجنة القرار بالإجماع.
ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي وأشار في ديسمبر كانون الأول إلى أنه سيفعل ذلك مرتين هذا العام.

وفي بيان منفصل، قال مجلس الاحتياطي أيضا إنه بينما يواصل خفض ميزانيته العمومية الشهرية فإنه مستعد لتغيير الوتيرة ”في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية' في المستقبل.
المصدر : Reuters
 
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