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محادثات التجارة بين أميركا والصين تنطلق في البيت الأبيض
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩
 
استأنفت الولايات المتحدة والصين، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض مفاوضاتهما التجارية الحساسة لإيجاد تسوية دائمة لخلافاتهما، وفقا لما ذكره مراسل وكالة "فرانس برس".

ويرأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي الذي سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في ختام المحادثات غداً الخميس.

ويرأس الوفد الأميركي الممثل التجاري روبرت لفتهايزر، فيما لم يدل المسؤولان بتصريحات لدى جلوسهما على جانبي طاولة المفاوضات، محاطين بفريقيهما.
المصدر : العربية.نت
 
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