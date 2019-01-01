زار وفد من "كتلة اللقاء الديمقراطي" والحزب "التقدمي الإشتراكي" رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، حاملاً إليه المقترحات التقشفية الإنقاذية الملحّة التي نوقشت مع القيادات السياسية والكتل النيابية والأحزاب، والدعوة لضرورة تبني رؤية إقتصادية ومالية واضحة للخروج من الأزمة المستفحلة التي تواجه اللبنانيين.



بعد الإجتماع تحدّث النائب هادي أبو الحسن، عارضاً لأهمية المقترحات الملحة التي جرى تداولها مع عربيد، قائلاً: "إنطلاقاً ممّا توصّلنا إليه من مقترحات تقشفية وإنقاذية، نأمل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي المساهمة في الحثّ على البدء بتطبيقها من قبل كل المعنيّين، كي لا نصل إلى وضع تصبح فيه هذه المقترحات أو الإجراءات دون جدوى أو فائدة. وبناءً عليه نحن ماضون ومصرّون أكثر من أي وقتٍ مضى على الدفع باتجاه تبنّي تلك المقترحات، وندرس فعلياً كيفية تطوير تحركنا، من خلال خطوات مهمة أخرى سنعلن عنها في حينه.



بدوره تحدث عربيد عن تبادل الأوراق الاقتصادية التي أعدتها اللجنة الاقتصاديةفي المجلس، والورقة الاقتصادية الخاصة في كتلة "اللقاء الديمقراطي".