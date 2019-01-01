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تعميم جديد لمصرف لبنان بشأن القروض المدعومة السكنية وغير السكنية
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩
 
أصدر مصرف لبنان تعميماً بشأن القروض المدعومة السكنية وغير السكنية التي تشمل القروض الانتاجية والتعليمية والـmicro credits وقرض المغترب وغيرها.
 
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