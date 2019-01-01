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البنزين يرتفع من جديد
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩
 
سجلت اسعار المحروقات الاربعاء 30 كانون الثاني ارتفاعا جديدا.

فارتفع سعر صفيحتي البنزين الـ95 أوكتان والـ 98 أوكتان 300 ليرة لبنانية. فيما ارتفع سعر الديزل 500 ليرة والغاز 300 ليرة.

وبموجب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة حددت الاسعار كالتالي:

- بنزين 95 اوكتان: 22200 ليرة
- بنزين 98 اوكتان: 22800 ليرة
- الديزل: 16700 ليرة
- الغاز: 13300 ليرة
 
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