صوت النواب البريطانيون مساء الثلثاء على تعديل يرفض خروجا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 آذار.



ونال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، تأييد 318 نائبا في حين رفضه 310.