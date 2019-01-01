قالت شبكة سي.إن.بي.سي نقلا عن مصادر إن شركة أمازون تخطط لتدشين سوق جديدة في الشرق الأوسط، وذلك بعد عامين من شرائها لشركة (سوق) مقابل 580 مليون دولار.