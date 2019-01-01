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أمازون تخطط لتدشين سوق جديدة في الشرق الأوسط
 
 
 
 
 
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٢٩ كانون الثاني ٢٠١٩
 
قالت شبكة سي.إن.بي.سي نقلا عن مصادر إن شركة أمازون تخطط لتدشين سوق جديدة في الشرق الأوسط، وذلك بعد عامين من شرائها لشركة (سوق) مقابل 580 مليون دولار.
المصدر : Reuters
 
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