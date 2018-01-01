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بخاري يُهنئ بالعام الجديد
 
 
 
 
 
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٣١ كانون الاول ٢٠١٨
 
هنأ السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري بحلول العام الجديد، وكتب مغرداً عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "كُلّ عَامٍ وَنَبضُ الخَير يَشمَلُكم.. و كُلّ عَامٍ تَروْن الخَير عُنوانا".
 
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