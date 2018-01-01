العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
ماتيس للجنود مودعا البنتاغون: "أصمدوا"
غرفة التحكم المروري تكشف عن أرقام حوادث السير لعام 2018
هذا ما تمناه الراعي لدولة قطر
تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة
الحريري: مقررات مؤتمري سيدر وروما ستنفذ بالتأكيد
عشاء "للتقدمي" بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة
الجيش يوقف فرنسيًا وتركيًا في بيروت لحيازتهما كمية كبيرة من المخدرات
شبيب تفقد موقع الاحتفال في ساحة النجمة وأعطى توجيهاته
اللواء عثمان للبنانيين: للتعاون مع عناصر القوى الأمنية ليلة رأس السنة
أردوغان: تركيا لن تكون ضحية لأحداث المنطقة
جردة عام 2018: تصدّعات ومصالحات... وألغام
بخاري يُهنئ بالعام الجديد
هذا ما قاله حاصباني عن عام 2018
بو عاصي: نطوي عاما آخر ولبنان ضحية التعطيل
سلاح الجو العراقي يوجه ضربة لـ"داعش" داخل سوريا
أحمد الحريري: أن نعيش معاً هو مصيرنا.. فلنعمل معاً لهذا المصير
بوتين يصل الى موقع انهيار مبنى سكني في ماجنيتاجورسك
أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا
الحريري تلقى سلسلة برقيات تهنئة
الصراف زار قائد اليونيفيل في ابل السقي مهنئا بالاعياد
الحواط هنأ بالعام الجديد: لتحقيق الجمهورية القوية
مسن يعبر المحيط في "برميل"
قرقاش: الحوثيون يحتالون على اتفاق السويد
هولاند: هجوم تركي على الأكراد بسوريا "سيؤجج الإرهاب"
الهيئات الاقتصادية: الإضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر
7 وجهات سياحية عليك زيارتها!
ماذا لو تنسحب الولايات المتحدة من العالم؟
ميقاتي يعايد اللبنانيين لمناسبة العام الجديد
حاصباني: في الـ2019 ستشهدون انخفاضاً كبيراً بأسعار الأدوية
نجم تفقد الاجراءات المواكبة لاحتفالات رأس السنة: لضرورة التقيد باجراءات السلامة العامة
الاثنين في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
08:31 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
بخاري يُهنئ بالعام الجديد
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
هنأ السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري بحلول العام الجديد، وكتب مغرداً عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "كُلّ عَامٍ وَنَبضُ الخَير يَشمَلُكم.. و كُلّ عَامٍ تَروْن الخَير عُنوانا".
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
- هذا ما تمناه الراعي لدولة قطر
»
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
- تمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة
»
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
- شبيب تفقد موقع الاحتفال في ساحة النجمة وأعطى توجيهاته
»
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
- جردة عام 2018: تصدّعات ومصالحات... وألغام
»
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
- الحريري تلقى سلسلة برقيات تهنئة
»
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
- الصراف زار قائد اليونيفيل في ابل السقي مهنئا بالاعياد
»
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
- عون عرض شؤونا قضائية مع القاضيين حمود وخوري
»
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
- ميقاتي يعايد اللبنانيين لمناسبة العام الجديد
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا