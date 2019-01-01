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شبيب تفقد موقع الاحتفال في ساحة النجمة وأعطى توجيهاته
 
 
 
 
 
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٣١ كانون الاول ٢٠١٨
 
تفقد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب يرافقه قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، موقع الاحتفال في ساحة النجمة، واطلع على سير التحضيرات الجارية لمناسبة الاحتفال الليلة بعيد رأس السنة، وأعطى توجيهاته.

وتفقد شبيب ظهرًا مقرّ قيادة فوج إطفاء مدينة بيروت في منطقة الكرنتينا، وهنأ الفوج ضباطًا وعناصر بالعيد، واطلع على الإجراءات المتخذة والخطة التي بدأ بتنفيذها الفوج منذ الخامسة عصر اليوم والتي تستمر حتى السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء.
وانتشرت عناصر الفوج في مختلف شوارع العاصمة وأحيائها، وخصوصا في محيط أماكن السهر والساحات العامة.

ثم زار شبيب قيادة فوج حرس مدينة بيروت في منطقة الكرنتينا للتهنئة بالأعياد، واطلع على جهوزية عناصر فوج الحرس والخطة الموضوعة لمواكبة هذه الليلة، وأعطى توجيهاته.
 
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