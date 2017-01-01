الاثنين في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:17 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حاصباني: في الـ2019 ستشهدون انخفاضاً كبيراً بأسعار الأدوية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣١ كانون الاول ٢٠١٨
 


اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني اننا 'طرحنا اقتراحا جديدا للتغطية الصحية الشاملة ومر في لجان مجلس النواب ووعدني الرئيس نببه بري انه سيدرج في اول جلسة تشريعية وهو يغطي كل اللبنانيين بالرعاية الصحية الأولية”.

واعتبر حاصباني ان 'لبنان في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الخدمات الصحية وحتى اللبنانيون المغتربون يأتون إلى لبنان للطبابة والاستشفاء سواء على حساب وزارة الصحة او حسابهم الخاص”.

وعن ملف تشكيل الحكومة، رأى حاصباني اننا 'نحن دائماً منفتحون بملف تشكيل الحكومة ولكن هناك حدود للتسهيلات التي يمكن ان نقدمها”.

وتابع: في العام 2019 ستشهدون انخفاضاً كبيراً بأسعار الأدوية. في العام 2017 قمنا بأول تعديل لأسعار الدواء وتلاه مراجعات عدة وحتى بعضها الأدوية أرخص من تركيا رغم ان تركيا تدعم الدواء بشكل كبير على المستوى الرسمي وهي أيضاً تحظر تصدير الأدوية.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣١ كانون الاول ٢٠١٨ - عون عرض شؤونا قضائية مع القاضيين حمود وخوري »
٣١ كانون الاول ٢٠١٨ - ميقاتي يعايد اللبنانيين لمناسبة العام الجديد »
٣١ كانون الاول ٢٠١٨ - وزارة التربية تعلن تمديد عطلة الاعياد »
٣١ كانون الاول ٢٠١٨ - حفل ضخم واستثنائي الليلة في بيروت.. وهذه التفاصيل »
٣١ كانون الاول ٢٠١٨ - تحريك تشكيل الحكومة ينطلق مطلع 2019؟ »
٣١ كانون الاول ٢٠١٨ - لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - حاصباني: المناكفات ستضرب الحكومة حتى لو تشكلت »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - الخارجية: أعطينا تعليمات لسفيرتنا في الأمم المتحدة »