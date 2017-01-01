



اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني اننا 'طرحنا اقتراحا جديدا للتغطية الصحية الشاملة ومر في لجان مجلس النواب ووعدني الرئيس نببه بري انه سيدرج في اول جلسة تشريعية وهو يغطي كل اللبنانيين بالرعاية الصحية الأولية”.



واعتبر حاصباني ان 'لبنان في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الخدمات الصحية وحتى اللبنانيون المغتربون يأتون إلى لبنان للطبابة والاستشفاء سواء على حساب وزارة الصحة او حسابهم الخاص”.



وعن ملف تشكيل الحكومة، رأى حاصباني اننا 'نحن دائماً منفتحون بملف تشكيل الحكومة ولكن هناك حدود للتسهيلات التي يمكن ان نقدمها”.



وتابع: في العام 2019 ستشهدون انخفاضاً كبيراً بأسعار الأدوية. في العام 2017 قمنا بأول تعديل لأسعار الدواء وتلاه مراجعات عدة وحتى بعضها الأدوية أرخص من تركيا رغم ان تركيا تدعم الدواء بشكل كبير على المستوى الرسمي وهي أيضاً تحظر تصدير الأدوية.

