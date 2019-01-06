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الاثنين في ٣١ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
02:17 م
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لبنان
وزارة التربية تعلن تمديد عطلة الاعياد
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٣١ كانون الاول ٢٠١٨
أعلنت وزارة التربية تمديد عطلة الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية لغاية مساء يوم الاحد 6/1/2019 .
وطلبت في بيان من مديري الثانويات والمدارس الرسمية تكثيف الدروس بعد انتهاء العطلة وفق الحاجة ولا سيما في صفوف الشهادات الرسمية.
المصدر :
LBCI
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