



أعلنت وزارة التربية تمديد عطلة الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية لغاية مساء يوم الاحد 6/1/2019 .





وطلبت في بيان من مديري الثانويات والمدارس الرسمية تكثيف الدروس بعد انتهاء العطلة وفق الحاجة ولا سيما في صفوف الشهادات الرسمية.

