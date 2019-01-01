الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان تحريك تشكيل الحكومة ينطلق مطلع 2019؟ A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اوضحت مصادر سياسية مطلعة ان "اي شيء جديد لم يسجل على صعيد ملف تأليف الحكومة وكله مؤجل على ما يبدو الى ما بعد رأس السنة". وقالت المصادر نفسها ان "اللواء ابراهيم سيواصل تحركه في مبادرة منه لاخراج الازمة الراهنة من جمودها، وأن أي جديد لا يمكن ان يتبلور على خط المساعي، قبل اللقاء المنتظر ان يتم مع نواب "اللقاء التشاوري" لعل هذا اللقاء يمكن ان يحدث خرقاً، يسعى إبراهيم منه لإيجاد حلحلة".



واكدت ان التواصل مع الوزير جبران باسيل يتم على قاعدة ايجاد مخرج لموضوع ممثل "اللقاء التشاوري".



وقال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي تعليقا على موضوع العلاقة مع "حزب الله": "سيفشل المراهنون على الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله لما لقيادة الفريقين من حرص على تدعيم الوحدة الوطنية وصون الاستقرار الداخلي، متوقعاً ان تحمل الايام القادمة انفراجاً حتمياً تفرضه احوال البلاد الاقتصادية الضاغطة، لكن العبرة تكون في كيفية تأمين ولادة حكومية في وسط متغيرات اقليمية تترك تأثيرها في عدد من دول المنطقة بما فيها لبنان".



وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة ان المساعي والمبادرات التي سترافقها، ما تزال تنطلق من حكومة الوحدة الوطنية الثلاثية، بدليل طرح حكومة من 32 وزيراً، والتي رفضها الرئيس الحريري، بحسب ما أوضح مصدر مقرّب منه، وذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومعه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وحتى أوساط من داخل "التيار الوطني الحر" مثل النائب العميد شامل روكز، لتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين حياديين لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر