A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، البيان الآتي: "عطفا على بيان وزير الخارجية والمغتربين، الذي دان الغارات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت الجمهورية العربية السورية، من الأجواء اللبنانية مؤخرا، والتي عرضت سلامة الطيران المدني للخطر، بسبب تحليق المقاتلات الإسرائيلية، بشكل مخالف للقواعد الدولية المعمول بها، وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه، طائرات مدنية بالهبوط والإقلاع من المطار، أو التوجه باتجاهه، مما وضع هذه الطائرات في دائرة الخطر، نتيجة تبادل إطلاق الصواريخ بين المقاتلات المعادية والدفاعات الجوية السورية، بالإضافة إلى تعرض أنظمة الأقمار الصناعية اللبنانية، التي تستخدمها الطائرات المدنية إلى التشويش.



وقد أعطت وزارة الخارجية والمغتربين تعليماتها، إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن، بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة، التي تهدد الاستقرار في المنطقة، وتشكل خرقا سافرا للقرار 1701، وكذلك أعطى وزير الخارجية التعليمات إلى قنصلية لبنان العامة في مونتريال، لإيداع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO شكوى، قد تم إعدادها بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك ضد ممارسات إسرائيل، التي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب بكارثة بشرية كبيرة.



ويهم الوزارة أن تؤكد أنها تقوم بكل ما يلزم، لردع اسرائيل عن خروقاتها الفاضحة وتعريضها حياة اللبنانيين، الأمر الذي لا يجب أن يخيف المواطنين والسياح والزوار، من أخطار أمنية على حياتهم لدى توجههم من وإلى لبنان". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر