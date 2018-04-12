جال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في وسط بيروت، حيث اطلع على التحضيرات الجارية لمناسبة احتفالات رأس السنة التي تقام غدا في ساحة النجمة.



وبالمناسبة، قال الرئيس الحريري: "هذا هو البلد الذي نريده. للأسف، تأخر تشكيل الحكومة بهذا الشكل، لكن لدي ثقة بأن كل الأفرقاء السياسيين يريدون حلا. فخامة الرئيس صبر كثيرا، وأنا صبرت كثيرا، وكذلك كل الشعب اللبناني، ولا بد لنا أن نشكل حكومة مع بداية العام الجديد. وحتى ذلك الحين، أريد من اللبنانيين أن يفرحوا، لكي نقلب صفحة جديدة، ونفكر بالبلد وبالناس، وآمل أن يكون الاحتفال الذي سيجري بقدر طموحات اللبنانيين، وأهل بيروت بشكل خاص".

