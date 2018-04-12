الاحد في ٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 08:51 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري: لا بد لنا أن نشكل حكومة مع بداية العام
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
جال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في وسط بيروت، حيث اطلع على التحضيرات الجارية لمناسبة احتفالات رأس السنة التي تقام غدا في ساحة النجمة.

وبالمناسبة، قال الرئيس الحريري: "هذا هو البلد الذي نريده. للأسف، تأخر تشكيل الحكومة بهذا الشكل، لكن لدي ثقة بأن كل الأفرقاء السياسيين يريدون حلا. فخامة الرئيس صبر كثيرا، وأنا صبرت كثيرا، وكذلك كل الشعب اللبناني، ولا بد لنا أن نشكل حكومة مع بداية العام الجديد. وحتى ذلك الحين، أريد من اللبنانيين أن يفرحوا، لكي نقلب صفحة جديدة، ونفكر بالبلد وبالناس، وآمل أن يكون الاحتفال الذي سيجري بقدر طموحات اللبنانيين، وأهل بيروت بشكل خاص".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - البعريني هنأ نافع على فوزها بمسابقة عالمية للحساب »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - عبد الله:" لن نسكت على استهداف السفير ابو نصار »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - قاطيشا: ليعتبر المسؤولون من معاني العيد لولادة حكومة »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - طارق المرعبي: ألف مبروك لـ "شاهندا رؤيم نافع".. هي فخر »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - نديم الجميل شارك بحفل ميلادي للكتائب في الأشرفية »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - أحمد الحريري يبارك لطفلة عكارية لتألقها بالمسابقة »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - محفوض: حزب الله يسعى لحكومة تتماشى مع ايران وتكون »
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ - سعد: "القوات" لن تكل يوماً عن العمل في سبيل مستقبل »