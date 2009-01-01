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مصر بانتظار الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الأحد إن مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة وقيمتها مليارا دولار من قرض صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني.

وقدم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 عندما وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
المصدر : Reuters
 
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