العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
اطلاق نار في اشكال فردي داخل مخيم عين الحلوة
الحريري: لا بد لنا أن نشكل حكومة مع بداية العام
مصر بانتظار الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
مصر تعلن الحالة "ج" لتأمين احتفالات الأعياد المجيدة.. وهذا ما تعنيه
البعريني هنأ نافع على فوزها بمسابقة عالمية للحساب الذهني
اعتقال مسيحيين في إيران بتهمة التبشير
عبد الله:" لن نسكت على استهداف السفير ابو نصار
قاطيشا: ليعتبر المسؤولون من معاني العيد لولادة حكومة جديدة
رونالدو يستعد لاقتناص جائزة جديدة
الأسهم السعودية تنفرد بالصعود وتترقب ضخ 15 مليار دولار
إنهيار صخور على جبانة سيروب - صيدا
طارق المرعبي: ألف مبروك لـ "شاهندا رؤيم نافع".. هي فخر لعكار وأهلها
حاربي البثور بهذه الماسكات
نديم الجميل شارك بحفل ميلادي للكتائب في الأشرفية
وزيرة الإعلام الأردنية تدهس علم إسرائيل.. وتل أبيب تحتج
في عكار.. طفل جثة في بركة مياه
توقيف ثلاثة أشخاص لسرقتهم منازل في البقاع الغرب
أحمد الحريري يبارك لطفلة عكارية لتألقها بالمسابقة العالمية للحسابات الذهنية
الخليل جال في قرى مرجعيون مهنئا بالعيد
محفوض: حزب الله يسعى لحكومة تتماشى مع ايران وتكون حليفة للأسد
مصر.. قرار بتشكيل لجنة عليا لمواجهة "الأحداث الطائفية "
ميركل تدعو أردوغان لـ"ضبط النفس"
محترفو "انستغرام".. وحيلتهم لارتداء الملابس الفخمة
رسالة من بوتين إلى ترامب في العام الجديد
البشير: سنخرج من الأزمة رغم أنفهم
"تاس": تركيا متمسكة بخططها لشن عملية عسكرية شرقي الفرات
استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية يُهدّد الاقتصاد
هجوم أسود على "المالية" مستمر!
ميركل أقوى امرأة في العالم للعام الثامن على التوالي
هيئة الطيران المدني الإماراتية تدرس استئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى دمشق
الاحد في ٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
08:51 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
إقتصاد
مصر بانتظار الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الأحد إن مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة وقيمتها مليارا دولار من قرض صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني.
وقدم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016 عندما وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
المصدر :
Reuters
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
- الأسهم السعودية تنفرد بالصعود وتترقب ضخ 15 مليار دولار
»
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
- تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية
»
٢٩ كانون الاول ٢٠١٨
- النفط يتجه لإنهاء العام 2018 بخسارة 20%
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- اسعار الدولار واهم العملات الاخرى
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- وزني: لا تضييق من المصارف على المودِعين بل محافظة على
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- أسهم أوروبا تقفز بعد صعود وول ستريت
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- واردات آسيا من نفط إيران تبلغ أدنى مستوى
»
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
- الأسهم الأميركية تلملم خسائرها بأقوى صعود منذ 2009
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا