الاحد في ٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 04:00 م
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الرئيس عون للجيش: انتم المدافعون عن كرامة الوطن ولبنان وطن الرسالة
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
توجه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى عناصر ​الجيش​، قائلا: "انتم في التحدي إقدام وفي الثبات صلابة، انتم المدافعون عن كرامة الوطن، بكم يبقى لبنان وطن الرسالة في زمن الافراط بالأنانيات وانتهاك الحقوق انتم العيد الحقيقي"
 
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