العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
البشير: سنخرج من الأزمة رغم أنفهم
"تاس": تركيا متمسكة بخططها لشن عملية عسكرية شرقي الفرات
استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية يُهدّد الاقتصاد
هجوم أسود على "المالية" مستمر!
ميركل أقوى امرأة في العالم للعام الثامن على التوالي
هيئة الطيران المدني الإماراتية تدرس استئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى دمشق
الرئيس عون للجيش: انتم المدافعون عن كرامة الوطن ولبنان وطن الرسالة
هذا ما حصل خلال عمليّة دهم في بريتال
سعد: "القوات" لن تكل يوماً عن العمل في سبيل مستقبل شبابنا
طلال المرعبي: الوطن لن يغفر لمَن يعرقل تأليف الحكومة
رسائل تهنئة بالعام الجديد من بوتين إلى زعماء العالم
البرلمان الإيطالي يقرّ ميزانية الحكومة
تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية
حفيد الخميني يحذر: لا ضمان لبقاء نظام إيران بهذا المنوال
ايران تعتبر ان انسحاب اميركا من سوریا لیس مهمّا
طقس مستقر ليلة رأس السنة... ولا عاصفة ثلجية في الأيام المقبلة
قتيل جديد لـ”حزب الله” في سوريا
ما سبب تشاؤم الرئيس بري بولادة الحكومة؟
لاريجاني: طريقة زيارة ترامب للعراق تكشف عن السلوك الاميركي المتغطرس
هل يشهد مطلع العام خرقا على الصعيد الحكومي؟
وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية
حنكش: المطلوب حكومة اختتصاصيين تكون على مستوى المرحلة
الحجيري: الحريري سيعمل على حل جميع العقد
استقالة وزيرة عراقية بعد مفاجأة "الشقيق الداعشي"
بمشاركة 6 دول عربية.. "الموج الأحمر" تنطلق في جدة
طالبان ترفض إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية
اشتباك بين الجيش ومطلوبين في بريتال... وسقوط جرحى
الجيش للمواطنين: لا تطلقوا النار في رأس السنة
روكز: نَدَم الناس على انتخابنا محقّ
نضال طعمة: نناشد مرة جديدة رئيس البلاد التدخل ليحدث فجوة في جدار الأزمة
الاحد في ٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:00 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
الرئيس عون للجيش: انتم المدافعون عن كرامة الوطن ولبنان وطن الرسالة
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
توجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عناصر الجيش، قائلا: "انتم في التحدي إقدام وفي الثبات صلابة، انتم المدافعون عن كرامة الوطن، بكم يبقى لبنان وطن الرسالة في زمن الافراط بالأنانيات وانتهاك الحقوق انتم العيد الحقيقي"
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
- ما سبب تشاؤم الرئيس بري بولادة الحكومة؟
»
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
- هل يشهد مطلع العام خرقا على الصعيد الحكومي؟
»
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
- الراعي: هل يدركون؟
»
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
- حسن خليل: الأزمة بدأت تتحوّل من اقتصادية إلى مالية
»
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
- تحرك ابراهيم يبدأ بترميم العلاقة بين 'التيار” و”حزب
»
٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
- الحريري ليس في وارد القبول بصيغة 32 وزيرا
»
٢٩ كانون الاول ٢٠١٨
- حسن خليل: أي تأخير بالحكومة بعد الآن سيُحدث نتائج
»
٢٩ كانون الاول ٢٠١٨
- "المالية" ترد على اسود: تغريدته ادعاء شخصي من الوزارة
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا