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تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
أظهرت بيانات ​"​صندوق النقد الدولي​"​ أن "حصة ​الدولار​ الأميركي، في الاحتياطيات العالمية للعملات، هبطت في الربع الثالث من العام 2018، إلى أدنى مستوى منذ نحو خمس سنوات، بينما زادت حصة ​اليورو​".
وذكر الصندوق أن "حصة العملة الأميركية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 61.94 في المئة، من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4 في المئة في الربع الثاني".

ووفقا لبيانات الصندوق فإن "حصة الدولار الأميركي في الاحتياطيات هبطت إلى أدنى مستوى منذ أن سجلت 61.27 في المئة، في الربع الرابع من 2013".

كذلك أظهرت البيانات أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات، ارتفعت في الربع الثالث من 2018 إلى 20.48 في المئة، وهي أكبر حصة منذ الربع الرابع من 2014
 
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