الاحد في ٣٠ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:37 م
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ما سبب تشاؤم الرئيس بري بولادة الحكومة؟
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
نقلت صحيفة "النهار" عن "أوساط قريبة من عين التينة" قولها إن ما يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للإعراب عن تشاؤمه هو أن "الظروف التي كانت لتساهم في ولادة الحكومة غداة المبادرة الرئاسية لم تعد ذاتها اليوم، في ظلّ تطوّر المعطى السوري الذي سيزيد من تشدد اللقاء التشاوري، الحليف الأساسي لدمشق، في مطلبه".

كما نقلت عن "مصادر مواكبة لحركة الإتصالات الأخيرة" تأكيدها أن تمثيل اللقاء التشاوري سيكون من ضمن الأسماء التي اقترحها او التي يوافق عليها شرط ان تلتزم سياسة اللقاء ولا تكون ضمن أيّ تكتل آخر، في إشارة الى رفض اللقاء أن يكون ممثله في تكتل لبنان القوي
 
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