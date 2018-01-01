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هل يشهد مطلع العام خرقا على الصعيد الحكومي؟
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
مع بدء العكسي لموعد القمة العربية الاقتصادية المقررة في بيروت كانون الثاني المقبل، كشفت مصادر نيابية بارزة لـصحيفة "السياسة الكويتية"، أن مطلع السنة الجديدة سيشهد حراكاً مستجداً بين القوى السياسية، انطلاقاً من مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون لحل مأزق تشكيل الحكومة، وبما يمكن من تجاوزه قبل هذا الموعد، لا سيما أنه لا للبنان استضافة القمة بحكومة تصريف أعمال، وهو ما يشكل إضعافاً للقمة ولدور لبنان ولما يمكن أن يصدر عنها من نتائج.

وأكدت أوساط في "تيار المستقبل" لصحيفة "السياسة الكويتية"، أنه رغم الصورة الضبابية فإنه من غير المستبعد أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حصول خرق على الصعيد الحكومي يمكن من طي صفحة تصريف الأعمال ويفتح الباب أمام ولادة حكومة جديدة
المصدر :  السياسة الكويتية
 
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