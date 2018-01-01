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حسن خليل: الأزمة بدأت تتحوّل من اقتصادية إلى مالية
 
 
 
 
 
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٣٠ كانون الاول ٢٠١٨
 
رأى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من تولين في مرجعيون أنّ "الأزمة اليوم بدأت تتحوّل من أزمة إقتصادية إلى أزمة مالية"، آملاً في "ألا تتحوّل إلى أزمة نقدية تفقد ثقة اللبنانيين بمستقبل دولتهم ومؤسساتهم".

وأشار إلى أنّ "أيّ تأخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلباً على الوضع والإستقرار في البلد"، داعياً إلى "إعادة النظر في قرار دعوة سوريا إلى القمة العربية الإقتصادية التي تنعقد في بيروت الشهر المقبل لأنّ أيّ قمّة بدون سوريا لا معنى لها".

وشدّد على "ضرورة التعاطي بوعي مع ما يجري في سوريا الشقيقة وأن يعيد لبنان تصويب وتصحيح موقفه الرسمي معها".
 
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