A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تعقيبا على ما يتردد في بعض وسائل الاعلام عن اقتراح بالعودة الى صيغة 32 وزيرا، أوضح مصدر مقرب من الرئيس المكلف سعد الحريري ان موقف الرئيس الحريري معروف في هذا الشأن وهو ليس في وارد القبول بهذا الاقتراح.



وعلى الرغم من الكتمان الشديد الذي يحيط المسعى الجديد للمدير االعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بإتجاه كافة الأطراف السياسية ومنها الرئيس المكلف وحزب الله والوزير جبران باسيل، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.



اكدت مصادر متابعة لمبادرة اللواء إبراهيم لتلفزيون المستقبل أن لديه طرحا جديدا لا يزال سريا لكنه يحمل الكثير من طرحه القديم، وبعيدا عن الإعلام أطلع منذ ليل الجمعة وصولا الى نهار السبت معظم الأفرقاء عليه حيث يقوم بجولات مكوكية وزيارات واتصالات تهدف للوصول الى نتائج ومعطيات ايجابية على أمل أن تبصر الحكومة النور بعد رأس السنة، واشارت المصادر الى ان جميع الأطراف تريد نجاح هذا المسعى الجديد بعد العرقلة الأخيرة التي حصلت.



وبحسب المعلومات فإن خط التواصل بين اللواء ابراهيم والوزير جبران باسيل مفتوح وقد اكد باسيل خلال عشاء بقاعي ان الحكومة ستتشكل وان موعد تأليفها ليس مهما طالما أن الحلول موجودة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر