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السبت في ٢٩ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:16 م
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لبنان
مصدر مقرب من الرئيس المكلف سعد الحريري: الحريري ليس في وارد القبول باقتراح العودة الى صيغة ٣٢ وزيرا
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٢٩ كانون الاول ٢٠١٨
تعقيبا على ما يتردد في بعض وسائل الاعلام عن اقتراح بالعودة الى صيغة ٣٢ وزيرا، أوضح مصدر مقرب من الرئيس المكلف سعد الحريري ان موقف الرئيس الحريري معروف في هذا الشأن وهو ليس في وارد القبول بهذا الاقتراح.
المصدر :
future tv
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