تعقيبا على ما يتردد في بعض وسائل الاعلام عن اقتراح بالعودة الى صيغة ٣٢ وزيرا، أوضح مصدر مقرب من الرئيس المكلف سعد الحريري ان موقف الرئيس الحريري معروف في هذا الشأن وهو ليس في وارد القبول بهذا الاقتراح.