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الحكومة تنتظر طرحا جديدا لا يزال سريا
 
 
 
 
 
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٢٩ كانون الاول ٢٠١٨
 


لم تقطع عطلة الأعياد التواصل بين جميع الأفرقاء من اجل تعبيد الطريق امام ولادة الحكومة , فعلى الرغم من الكتمان الشديد الذي يحيط المسعى الجديد للمدير االعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بإتجاه كافة الأطراف السياسية ومنها الرئيس المكلف وحزب الله والوزير جبران باسيل , وذلك بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.

اكدت مصادر متابعة لمبادرة اللواء إبراهيم لتلفزيون المستقبل أن لديه طرحا جديدا لا يزال سريا لكنه يحمل الكثير من طرحه القديم , وبعيدا عن الإعلام أطلع منذ ليل الجمعة وصولا الى نهار السبت معظم الأفرقاء عليه حيث يقوم بجولات مكوكية وزيارات واتصالات تهدف للوصول الى نتائج ومعطيات ايجابية على أمل أن تبصر الحكومة النور بعد رأس السنة , واشارت المصادر الى ان جميع الأطراف تريد نجاح هذا المسعى الجديد بعد العرقلة الأخيرة التي حصلت.

وبحسب المعلومات فإن خط التواصل بين اللواء ابراهيم والوزير جبران باسيل مفتوح وقد اكد باسيل خلال عشاء بقاعي ان الحكومة ستتشكل وان موعد تأليفها ليس مهما طالما أن الحلول موجودة.

باسيل جدد التأكيد ان عهد الرئيس عون قائم على تحصيل الحقوق وليس التنازل عنها مشيرا الى أن بعض الإتهامات التي توجه من هنا وهناك لن تؤثر فيه
المصدر : future tv
 
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