علم موقع mtv أنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وضع، في بداية المفاوضات حول العقدة السنية، فيتو التوزير على ثلاث شخصيّات سنيّة وهي اللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان والإعلامي سالم زهران.



كما وضع الوزير جبران باسيل الفيتو بوجه مي شدياق، الا ان الحريري قطع وعداً لرئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع بتوزيرها.



وناقش بعض أركان ٨ آذار طرح الأسماء الثلاثة الاستفزازية في مقابل شدياق، فهل يطيح الثلاثي بشدياق، أم تكون سبباً لاختيار أحدهم وزيراً سنيّاً سادساً؟