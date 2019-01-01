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دعوة افرام تخرج عن أدبيّات "لبنان القوي"
 
 
 
 
 
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٢٩ كانون الاول ٢٠١٨
 
لوحظ أنّ تغريدة النائب نعمة افرام الاخيرة التي دعا فيها إلى تشكيل حكومة اخصائيين مصغرة خرجت عن أدبيّات تكتل "لبنان القوي"، خصوصاً أنّ افرام دعا إلى ألا تكون الحكومة نسخة طبق الأصل عن المجلس النيابي.

وقوبلت التغريدة بارتياحٍ كبير لدى مجموعة من الانتلجنسيا اللبنانيّة ورجال الاعمال والنقابيّين، ومن الممكن انطلاق مبادرة ضغط بهذا الاتجاه.
 
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