العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
دعوة افرام تخرج عن أدبيّات "لبنان القوي"
ماكرون وميركل يدعوان لوقف "كامل" لإطلاق نار في شرق أوكرانيا
«ستراتفور»... إيران إلى أين في 2019؟
مصادر بعبدا: دخلنا مرحلة الكلام النهائي
استياء عون من حزب الله: أزمة أكبر من الخلاف بشأن الحكومة
غوتيريش يدعو السودان إلى التحقيق في مقتل متظاهرين
ما جديد مسألة تمثيل "اللقاء التشاوري" في الحكومة؟
بري لـ"الجمهورية": لستُ متمسكاً بالبيئة الآن... فليعطِني الحريري حقيبة غيرها الا الاعلام
زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة جنوب الفلبين
عبدالله يغرّد عن قروض الإسكان
ما صحة الاخبار المتداولة حول تقديم طلبات للتطوع في الجيش؟
السعودية توضح دوافع الملك سلمان لإعادة تشكيل الحكومة
الحاج حسن: للاسراع بتشكيل حكومة تنقذ الوضع الاقتصادي
كبارة استقبل وفدا من الكادر التعليمي في ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية
مصر.. 4 قتلى وجرح 12 في هجوم استهدف حافلة سياحية
مسؤول أوكراني: رفع حظر دخول الروس إلى أراضينا
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لتدخل دوائر القصر في قضية خليل صحناوي
النائب السابق ادغار معلوف في ذمّة الله
ماجدة الرومي أحيت حفل افتتاح مهرجان شتاء طنطورة بمدينة العلا
حنكش: ميشال الحجل إنتصرت وولدت من جديد مع يسوع المسيح
مصر.. قتلى ومصابون بانفجار حافلة سياحية بمنطقة الهرم
تدابير سير في شوارع بيروت خلال احتفالات ليلة رأس السنة
قوى الامن تنقذ 3 اشخاص علقوا في الثلوج على طريق صنين
بهية الحريري تابعت قضايا تربوية
الاحرار: لمواجهة الأزمات لتفادي الانهيار الكبير
هل عاد اللواء ابراهيم على خط الوساطة الحكومية؟
الراعي استقبل عثمان مهنئا بالاعياد
ماذا قال اردوغان عن منبج؟
وزير الخارجية السعودي: نحن لا نمرّ بأزمة بل نشهد تحوّلاً
تعميم من "الصحة" للمستشفيات
السبت في ٢٩ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:13 ص
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
دعوة افرام تخرج عن أدبيّات "لبنان القوي"
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٩ كانون الاول ٢٠١٨
لوحظ أنّ تغريدة النائب نعمة افرام الاخيرة التي دعا فيها إلى تشكيل حكومة اخصائيين مصغرة خرجت عن أدبيّات تكتل "لبنان القوي"، خصوصاً أنّ افرام دعا إلى ألا تكون الحكومة نسخة طبق الأصل عن المجلس النيابي.
وقوبلت التغريدة بارتياحٍ كبير لدى مجموعة من الانتلجنسيا اللبنانيّة ورجال الاعمال والنقابيّين، ومن الممكن انطلاق مبادرة ضغط بهذا الاتجاه.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لتدخل دوائر
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- النائب السابق ادغار معلوف في ذمّة الله
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- هل عاد اللواء ابراهيم على خط الوساطة الحكومية؟
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- الراعي استقبل عثمان مهنئا بالاعياد
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- تعميم من "الصحة" للمستشفيات
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- مصادر حزب الله لـ”القوات”: باسيل مسؤول عن تصرفاته
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- مياه بيروت وجبل لبنان سليمة وخالية من الجراثيم
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- البخاري يعايد اللبنانيين بالاعياد المجيدة
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا