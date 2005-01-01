توفي النائب السابق ​ادغار فؤاد معلوف​ في ​سويسرا​.



يذكر أن معلوف من مواليد ​بيروت​ في العام 1934، دخل المدرسة الحربية سنة 1953 وتخرج منها برتبة ملازم. تدرج أثناء خدمته إلى أن وصل إلى رتبة لواء، تسلم خلالها مهام قيادية منها: قائد كتيبة المدفعية الثانية، مدير مدرسة الأمن العام اللبناني (1974)، مدير الدراسات والتخطيط (1978)، مدير العمليات (1979)، ضابط ارتباط في رئاسة الوزراء (1980)، نائب رئيس الأركان للتخطيط (1981) وعضو المجلس العسكري (1984).



أدار معلوف أثناء تسلم قائد الجيش العماد ميشال عون السلطة في البلاد وتشكيله للحكومة الانتقالية، خلال سنتي 1988 و1989، وزارات المال والصحة والصناعة والنفط والأشغال العامة والعمل والسياحة. غادر لبنان إلى فرنسا مع ميشال عون وعصام أبو جمرة بعد أحداث العام 1991.





انتخب نائباً عن محافظة جبل لبنان، قضاء المتن الشمالي، في دورتي 2005 و2009، كما انتخب عضواً في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.



أسرة موقع القوات اللبنانية الالكتروني تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي.