A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ"المركزية" "أن مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتشكيل الحكومة وحل العقدة "السنية" المستحدثة لم تذهب أدراج الريح، وأن العمل جارٍ حالياً "على تفعيلها عبر اتصالات تهدف إلى تقويم الاعوجاج الذي طرأ على سوء التنفيذ، ويتابع مدير عام الامن اللواء عباس ابراهيم عملية التواصل بين الاطراف كافة".

ولفت الفرزلي إلى "أن المشكلة لم تعد مع "اللقاء التشاوري"، لأن ما يهمّ "اللقاء" مبدأ تمثيله، أما التمثيل من ضمنه او من خارجه، فقد تم الاقرار بمبدأ تمثيله من خارجه، وهذا الامر قد حسم، يبقى الاتفاق على التفاصيل الأخرى كموقع الوزير الجديد ودوره ووظيفته، وهي امور قيد المعالجة، من خلال الاتصالات التي تجري مع الاطراف كافة".

ولم يشأ الفرزلي التطرّق الى مشكلة توزيع الحقائب، مشدّداً على أن "لا رأي لي في الموضوع".

وعما اذا كانت المتغيرات الاقليمية ستسرّع عملية تشكيل الحكومة، أجاب: "مع تغييرات اقليمية او من دونها، يجب الاسراع في تشكيل الحكومة".

وهل سنشهد ولادة الحكومة بعد رأس السنة، قال: "لا يمكن تحديد مواعيد، بعد العيد أوقبله، في ضوء وجود نيّات مبيّتة وغير مبيّتة، لكن هناك اتجاهاً نحو الحلحلة". المصدر : المركزية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر