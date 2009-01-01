الجمعة في ٢٨ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:20 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
اسعار الدولار واهم العملات الاخرى
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
 
حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨ - وزني: لا تضييق من المصارف على المودِعين بل محافظة على »
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨ - أسهم أوروبا تقفز بعد صعود وول ستريت »
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨ - واردات آسيا من نفط إيران تبلغ أدنى مستوى »
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨ - الأسهم الأميركية تلملم خسائرها بأقوى صعود منذ 2009 »
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨ - أسعار النفط تهبط مع تراجع الأسهم الأمريكية »
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨ - الذهب يرتفع »
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨ - البيت الأبيض يدرس حظر مبيعات «هواوي» و«زد تي إي» »
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨ - هل كشف شقير بحديث للـLBCI عن ارتفاع نسبة البطالة الى 51%؟ »