العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
بهية الحريري تابعت قضايا تربوية
الاحرار: لمواجهة الأزمات لتفادي الانهيار الكبير
هل عاد اللواء ابراهيم على خط الوساطة الحكومية؟
الراعي استقبل عثمان مهنئا بالاعياد
ماذا قال اردوغان عن منبج؟
وزير الخارجية السعودي: نحن لا نمرّ بأزمة بل نشهد تحوّلاً
تعميم من "الصحة" للمستشفيات
الحريري زارت مطرانية الروم الأرثوذكس مهنئة بالميلاد المجيد
البطريرك لحام استقبل النائب بهية الحريري في مقر اقامته
اسعار الدولار واهم العملات الاخرى
انهيارات تقطع طريق إيزال كفرحبو في الضنية
"السترات الصفر" حاولت اقتحام مقرّ ماكرون
وزني: لا تضييق من المصارف على المودِعين بل محافظة على الاستقرار
مصادر حزب الله لـ”القوات”: باسيل مسؤول عن تصرفاته
نقيب أصحاب المطاعم: أسعار "رأس السنة" تناسب كل الميزانيات
ميليشيات الحوثي تمنع وفد الشرعية من مغادرة الحديدة
إرشادات من الصليب الأحمر في "ليلة رأس السنة"
كيف غيرت "مكالمة تليفون" الحرب في سوريا؟
الصفدي: لا بد من دور عربي في الحل السوري
أردوغان يشكك بدخول قوات الأسد منبج
“لغة الجسد” تفضح ترمب وميلانيا
“دم نادر” ينقذ 2.4 مليون طفل
أسهم أوروبا تقفز بعد صعود وول ستريت
هكذا علق الكرملين على دخول النظام الى منبج
مياه بيروت وجبل لبنان سليمة وخالية من الجراثيم
محفوض يشكر رابعة الزيات.. والسبب؟
السنيورة: "شتاء طنطورة" خطوة في تعزيز الانفتاح.. وكبارة يكشف: يتم التحضير لاتفاقيات عدة بين المملكة ولبنان
واردات آسيا من نفط إيران تبلغ أدنى مستوى
5 دروس حياتية لا تتعلمها إلا عبر السفر
الطقس غائم الى ماطر.. والثلوج على 1400 متر
الجمعة في ٢٨ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:20 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
إقتصاد
اسعار الدولار واهم العملات الاخرى
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية وفقاً لنشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- وزني: لا تضييق من المصارف على المودِعين بل محافظة على
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- أسهم أوروبا تقفز بعد صعود وول ستريت
»
٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
- واردات آسيا من نفط إيران تبلغ أدنى مستوى
»
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
- الأسهم الأميركية تلملم خسائرها بأقوى صعود منذ 2009
»
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
- أسعار النفط تهبط مع تراجع الأسهم الأمريكية
»
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
- الذهب يرتفع
»
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
- البيت الأبيض يدرس حظر مبيعات «هواوي» و«زد تي إي»
»
٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
- هل كشف شقير بحديث للـLBCI عن ارتفاع نسبة البطالة الى 51%؟
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا