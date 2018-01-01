A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، انه "بعد إجراء الفحوصات الجرثومية والكيمائية على عدة عينات من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة، خلال شهري ايلول وتشرين الاول من العام 2018، تبين وفقا لنتائج الفحوصات الجرثومية ان المياه سليمة وخالية من الجراثيم المضرة، وكذلك فإن الفحوصات الكيميائية تثبت ان المياه تدخل في معظمها في إطار الجودة والنوعية للمياه الصالحة للشرب المعتمدة محليا وعالميا، مع العلم انها مرتبطة بطبيعة المواقع الهيدروجيولوجية وهي تتأثر بعدم وجود نطاق حماية لمصادر المياه الجوفية.



اما في ما يتعلق بنسب الملوحة والموصلية والعسرة والاجمالية والنيترات فهي مرتفعة خصوصا في آبار الزغزغي، عين الشيخ وطاميش وفي خزان الناعمة الرئيسي (مركز تجمع مياه آبار الدامور، المشرف والناعمة)، وفي محطات وخزانات وآبار المشرف، الدامور، الشويفات، الريشاني 1 واميل الحاج وغاليري سمعان، وتعمد الدوائر المختصة قدر المستطاع لمعالجة هذا التركيز السلبي وبعض الخصائص الكيميائية الاخرى. وتقوم المؤسسة حاليا بدراسة تأمين مصادر بديلة تدخل دلائلها في إطار النوعية والجودة للمياه المعدة للشرب، حفاظا على الصحة العامة".



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