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أسهم أوروبا تقفز بعد صعود وول ستريت
 
 
 
 
 
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٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
 
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بدعم من صعود بورصة وول ستريت مع اقتراب أسبوع مضطرب من نهايته وفي الوقت الذي يلملم فيه المستثمرون جراحهم بعدما هبط المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزاد المؤشر ستوكس واحدا بالمئة بحلول الساعة 0827 بتوقيت جرينتش مع ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة. وبلغ المؤشر القياس الأوروبي أدنى مستوى منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني 2016 عند 327.34 نقطة يوم الخميس.

وظلت الأحجام منخفضة للغاية مع عزوف الكثير من المستثمرين عن التداول خلال عطلة عيد الميلاد.

وتصدر قطاع النفط قائمة الرابحين في التعاملات المبكرة مع تعافي أسعار الخام. وقفز المؤشر الأوروبي لقطاع النفط والغاز 1.5 بالمئة.
المصدر : Reuters
 
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