أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أن مهرجان "شتاء طنطورة" يعد من ابرز البوابات السياحية والحضارية والثقافية للملكة العربية السعودية لما تحتضنه محافظة "العلا" من مواقع اثرية تاريخية عريقة تمتد الى آلاف السنين في شبه الجزيرة العربية وكذلك اعتمادها في لوائح الامم المتحدة كأحد اهم المواقع الاثرية في العالم.



وقال البخاري من مطار "رفيق الحريري الدولي" قبيل مغادرته والوفد اللبناني إلى السعودية لحضور المهرجان "هذا الحدث يعد الابرز ويشهد تظاهرة نوعية فريدة ويمنح فرصة حقيقة جديدة لعودة المدينة التاريخية العريقة الى صدارة المشهد العالمي"وأضاف "نحن اليوم سوف نشهد هذه المظاهرة بمشاهدة طلائع من لبنان تتضمن نخبًا فكرية وسياسية وادبية وفنية ورياضية، هذه النخب تعزز التواصل الثقافي والحضاري بين البلدين والشعبين الشقيقين".



ونوه البخاري بالعلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة التي تربط المملكة بلبنان وقال "ان شاء الله الايام المقبلة مليئة بالتفاؤل"



وختم "انا اتوجه الى اخوتنا في لبنان بمباركتهم بالاعياد المجيدة"



