الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد واردات آسيا من نفط إيران تبلغ أدنى مستوى A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أظهرت بيانات حكومة وأخرى لتتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام خلال نوفمبر تشرين الثاني مع دخول العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ الشهر الماضي.



ووفقا للبيانات، استوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي نحو 664 ألفا و800 برميل يوميا من إيران، بانخفاض نسبته 12.7 بالمئة على أساس سنوي.



وأشارت البيانات إلى أن كوريا الجنوبية خفضت الواردات إلى صفر للشهر الثالث في نوفمبر تشرين الثاني، واقتفت اليابان أثرها. وواردات الهند في نوفمبر تشرين الثاني منخفضة بنحو 40 بالمئة عنها في أكتوبر تشرين الأول.



ومن المنتظر أن ترتفع واردات آسيا من نفط إيران من ديسمبر كانون الأول بعد أن منحت الولايات المتحدة ثماني دول استثناءات من العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية لمدة 180 يوما.



وتعافت واردات الصين من نفط إيران لتقترب من 390 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، ارتفاعا من نحو 247 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات.



واستأنفت سينوبك، وهي أكبر مشتري الخام من طهران، واردات النفط الإيراني بعد وقت قصير من تلقي الصين استثناء من العقوبات في نوفمبر تشرين الثاني، بينما ستستأنف مؤسسة البترول الوطنية الصينية إنتاجها من النفط الإيراني في ديسمبر كانون الأول.



وتستعد اليابان وكوريا الجنوبية لاستئناف واردات النفط من إيران في أوائل 2019.



ومن المتوقع أن تقيد الهند مشترياتها الشهرية من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن، أو ما يعادل تسعة ملايين برميل، خلال فترة الاستثناء من نوفمبر تشرين الثاني. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر