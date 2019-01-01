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الجمعة في ٢٨ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:11 م
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لبنان
عون استقبل وفدين من قيادة الجيش والأمن العام للتهنئة بالأعياد
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٢٨ كانون الاول ٢٠١٨
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من كبار ضباط القيادة لتقديم التهنئة بالأعياد.
كذلك استقبل وفدا من المديرية العامة للأمن العام برئاسة اللواء عباس إبراهيم للمناسبة نفسها.
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