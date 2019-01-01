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"كهرباء زحلة" وقعت العقد التشغيلي مع "كهرباء لبنان"
 
 
 
 
 
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
وقعت شركة كهرباء زحلة العقد التشغيلي مع كهرباء لبنان باشراف وزارة الطاقة ترسيخا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام و الخاص على ان يطبق ابتداء من 1/1/2019

و توجهت شركة كهرباء زحلة في بيان بالشكر إلى جميع الفرقاء الذين ساهموا بإيجابية ومسؤولية للوصول إلى توقيع عقد تشغيل نموذجي وفريد من نوعه من حيث الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والشكر الأكبر يعود إلى أهلنا في زحلة والبقاع والمجتمع المدني والمراجع الدينية وفعاليات المنطقة والهيئة الزحلية، فبفضلكم ولكم سنبقى 24/24 وبنفس الخدمة المعهودة.

ابو خليل

و في هذا الاطار غرد وزير الطاقة سيزار ابو خليل قائلا :"وقعت منذ قليل شركة كهرباء زحلة العقد التشغيلي وفقا للقانون 107، عقد عصري يعتمد على مؤشرات الاداء ويرسخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. وقد طلبت من كهرباء لبنان المباشرة بالتطبيق ابتداء من 1/1/2019 بانتظار المصادقات اللازمة. مبروك للزحليين ومبروك لكهرباء لبنان"."
 
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