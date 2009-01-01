الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد أسعار النفط تهبط مع تراجع الأسهم الأمريكية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد صعودها ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة، مع انخفاض الأسهم في بورصة وول ستريت وتركيز أسواق النفط على بوادر تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي وإنتاج قياسي للخام.



وهبط خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 4.24 بالمئة، أو 2.31 دولار، ليبلغ عند التسوية 52.16 دولار للبرميل.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.61 دولار، بما يعادل 3.48 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 44.61 دولار للبرميل.



كانت أسعار النفط ارتفعت يوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود وول ستريت بعدما حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز ثقة المستثمرين. وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، مما ضغط على أسعار النفط.



وخسر برنت والخام الأمريكي أكثر من ثلث قيمتهما منذ بداية أكتوبر تشرين الأول، ويتجهان نحو تكبد خسائر تزيد على 20 بالمئة في 2018.



وتسببت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في تقويض طلب المستثمرين على الأصول العالية المخاطر وضغطت على عقود الخام الآجلة.



ويشعر المتعاملون في السوق بالقلق من تخمة معروض الخام.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة هذا الشهر على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل أكثر من واحد بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي.



غير أن التخفيضات لن تدخل حيز التنفيذ إلا في يناير كانون الثاني، وبلغ الإنتاج مستويات قياسية أو يقترب منها في ورسيا والسعودية والولايات المتحدة، وهي الآن أكبر منتج للخام في العالم بضخها 11.6 مليون برميل يوميا.



ويصدر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في الولايات المتحدة يوم الخميس، بينما تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها يوم الجمعة.



وأشار استطلاع لرويترز إلى أن من المتوقع أن يهبط مخزون الخام الأمريكي 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر كانون الأول. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر