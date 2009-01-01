A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفع الذهب اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار وفي ظل انحسار موجة صعود أسواق الأسهم العالمية، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن باعتباره من الأصول الآمنة.



وفي الساعة 1846 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1277.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو حزيران عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1281.10 دولار للأوقية.



وقال جيم ويكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز "تراجع مؤشر الدولار يدعم الإقبال على شراء الذهب، كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية كثيرا، وهو ما دعم (المعدن) أيضا".



واليوم الخميس، انحسر زخم موجة صعود الأسهم العالمية المدعومة بارتفاع كبير لبورصة وول ستريت، بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية، الذي سلط الضوء على الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالمي. وتراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا اليوم.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.6 بالمئة اليوم الخميس، مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس آب عند 15.27 دولار للأوقية.



وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 793.80 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1266.60 دولار للأوقية. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر