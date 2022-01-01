الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان التأليف جمّد الى اشعار آخر... هل ما يجري يصب في مصلحة الحريري؟!! A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بين التطورات الخارجية، والتعقيدات المحلية جمّد تأليف الحكومة... حتى اشعار آخر.

محليا، على الرغم من ان جميع الاطراف تسعى الى حكومة، الا ان تلك الحكومة ليست عادية، وهي في حال تألفت "ستعمّر" حتى ناهية العهد، وبالتالي فان لكل طرف رؤيته، التي تعكس معركتي انتخابات مجلس النواب في 2022 والتي يفترض ان تليها الانتخابات الرئاسية... وهنا بيت القصيد.



فرض المعايير

وقد اشارت مصادر وزارية مطلعة الى ان كل طرف يريد الدخول الى الحكومة العتيدة متمكّنا من المرحلة المقبلة، والتحديات المطروحة فيها، وبالتالي فانه يسعى الى فرض المعايير التي توافق مصلحته.

من هنا، فان حزب الله يسعى الى كسر الأحادية السنّية، والوزير جبران باسيل يريد ثلثا معطلا يحسّن من خلاله شروط معركته الرئاسية وحتى اللحظة لا احد يريد ان يتنازل عما وضعه من شروط.

واعتبرت المصادر اننا امام صدام مباشر بين حزب الله والتيار الوطني الحر... ويبدو ان الرئيس المكلف سعد الحريري محيّد كليا عما هو حاصل، ويبدو انه بعد قضية جواد عدرا فتحت المعركة المباشرة، وهذا ما يظهر جليا من خلال تصريحات الرئيس ميشال عون من بكركي، مقدمة اخبار الـ "او تي في" كلام الوزير باسيل في عدة اطلالات، ومن جهة اخرى ما نُسب الى مصادر في حزب الله، وكلام الرئيس نبيه بري.

واذ شددت المصادر على ان الحريري لن يعتذر، قام بكل ما لديه، موضحة ان لا خلاف بين عون والحريري، فالتشكيلة الحكومية جاهزة، لكن هناك من يفتعل العقد لمنع الاعلان عنها.



مصلحة الحريري

وهل سيبقى الحريري ملتزما الصمت، اجابت المصادر: الرئيس المكلف لن يتدخل في هذا الصراع الذي قد يناسبه في مكان ما:

- فهو كان قد اقنع السعودية بانتخاب عون رئيسا للجمهورية من خلال الرهان على سحبه من حضن حزب الله، وهذا ما بدأ يظهر جليا من السجال الحاصل بين الطرفين الى حدّ ان "اتفاق مار مخايل" بات على المحك.

- في الوقت عينه الحزب يقود معركة انتزاع الثلث المعطل من عون والتيار الوطني الحر، وهو امر يصب في مصلحة الحريري.

التطورات المتسارعة

وفي هذا الوقت يعلم جميع المعنيين بالتأليف ان الموضوع اصبح خارج الحدود كليا، في ظل التطورات المتسارعة، والتي تتجلى بتصعيد غير مسبوق، ينذر بشيء ما يدور وراء الكواليس.

فقد لفت مصدر ديبلوماسي ان اسرائيل عادت الى القصف داخل العمق السوري، بالتزامن مع عودة الدفء الى العلاقات الروسية – الاسرائيلية التي تجلت بزيارة وفد عسكري اسرائيلي الى موسكو الاسبوع الماضي، ووفد برلماني روسي الى تل ابيب.

ولم يفصل المصدر ايضا ما بين هذه الضربة والقرار الاميركي بالانسحاب من سوريا الذي يبدو وكأنه اعطى الضوء الاخضر لإسرائيل من اجل ان تعاود هجماتها على مواقع ايران وحزب الله في سوريا من دون اي رادع.

اضف الى ذلك، زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المفاجئة الى بغداد حيث تحدث عن تعزيز القاعدة الاميركية في العراق، بمعنى ان الانسحاب من سوريا لا يشكل عائقا امام استمرار العمليات في سوريا على اعتبار ان قاعدة العراق ثابتة. وفي الوقت عينه وجه ترامب رسالة طمأنة الى الدول الخليجية، بانه لن يترك الشرق الاوسط، وتحديدا المنطقة العربية.

وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان تقريب موعد الانتخابات الاسرائيلية من تشرين الثاني الى شهر نيسان المقبل مؤشر الى رغبة اسرائيلة بالدخول بقوة الى المشهد السياسي الشرق اوسطي.

لفت المصدر الى ان ما نشهده على المستوى السوري، هو محاولة لانتزاع دمشق من الحضن الإيراني: خير دليل على ذلك زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، ثم زيارة اللواء علي المملوك الى القاهرة، الى جانب الموقف التركي الذي من جهة يصوّب على النظام ومن جهة ثانية يدعو الى استعادة سوريا لموقعها في الجامعة العربية بعد الانتخابات فيها، مع الاشارة الى ان هذا الطرح (عودة

سوريا الى الجامعة) قد أثير وإن كان لا يحظى باي توافق.



تنسيق اميركي – روسي

وفي هذا السياق ايضا، قرأ المصدر تنسيقا اميركيا - روسيا على الاراضي السورية، يشبه ما كان حاصلا بعد الانتهاء من الحرب العالمية الاولى حيث وزعت الدول المنتصرة الأدوار والحصص من خلال ارساء نظام الانتداب على المنطقة.

مع الاشارة الى انه تاريخيا لم يكن للولايات المتحدة ارضا خصبة في سوريا، بل كان دور روسيا واضحا وفاعلا ولديها قواعد عسكرية منذ ما قبل نظام حافظ الاسد. ويبدو ان الولايات المتحدة عادت الى احترام هذه الخصوصية، وتتجه الى تنسيق معالم المرحلة القادمة مع موسكو، وذلك من خلال شراكة واضحة ايضا مع الاتراك والسعودية.



المخاطر

وختم المصدر: في ظل هذه الصورة الوضع في لبنان محفوف بالمخاطر وما يحصل على مستوى تشكيل الحكومة هو جزء من هذا التعقيد الكبير، الذي نشهده لاول مرة منذ زمن طويل لا سيما لجهة اعادة تحريك كل الملفات دفعة واحدة، وكأن المنطقة دخلت في هندسة جديدة.. على وقع هذه الهندسة علينا ان نقرأ ما هو حاصل في لبنان.

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