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بخاري: رفع الحظر عن زيارة السعوديين للبنان فور تشكيل الحكومة
 
 
 
 
 
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
استقبل السفير السعودي وليد بخاري، ظهر اليوم في مقر السفارة، وفدا من "مجلس العمل والاستثمار اللبناني" في المملكة العربية السعودية برئاسة محمد شاهين، وفي حضور السفير اللبناني في المملكة فوزي كباره.

وكانت الزيارة للتهنئة تم خلالها عرض للعلاقات بين البلدين على مختلف الصعد التاريخية، الاقتصادية،التجارية ،الاجتماعية والانسانية، إضافة الى التحضير للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت في كانون الثاني المقبل.

وأعلن السفير بخاري، خلال اللقاء، أنه "سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان فور تشكيل الحكومة اللبنانية".

وقال بخاري: "نحن نعمل على مأسسة العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات"، مشددا على "أن سياسة المملكة الخارجية في ما يتعلق بلبنان ارتكزت منذ تأسيسها على سيادة وأمن واستقرار لبنان".
 
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