الخميس في ٢٧ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:44 م
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ابراهيم للضباط: إنكبّوا على عملكم بعيداً من التجاذبات السياسية
 
 
 
 
 
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
توجّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتهنئة إلى ضباط وعسكريي الأمن العام بمناسبة الأعياد المجيدة.

وفي كلمة له أمام عدد من ضباط المديرية، قال اللواء إبراهيم أن المديرية العامة للأمن العام هي مؤسسة أساسية في لبنان، وهي مؤتمنة ليس فقط على أمن المواطنين اللبنانين، إنما أيضاً على إدارة شؤونهم، كما أنها مؤتمنة على كل من تطأ قدميه الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن هذه الأمانة الكبيرة بحاجة لسهر وجهد وعرق.

وحضّ اللواء إبراهيم الضباط على الإنكباب على عملهم داخل المديرية بعيداً عن التجاذبات السياسية التي تمر بها البلاد. كما شدّد على مسؤولية الضباط في توجيه عسكرييهم ورعايتهم لينأوا بنفسهم عن آفات المجتمع.

وفي الختام، تمنى اللواء إبراهيم أن يحمل العام الجديد للعسكريين وعائلاتهم الصحة والسلام، وأن يكون خالياً من المشاكل على المستوى الشخصي والوظيفي.
 
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