الخميس في ٢٧ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:11 م
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مصلحة الليطاني: إنهاء أعمال رفع وتحديد التعديات على القناة في فرع صور وحرمها
 
 
 
 
 
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها انهت "اعمال رفع وتحديد التعديات على القناة في فرع صور وحرمها".

واوضحت أن "التعديات شملت أعمال بناء من قبل بعض المالكين، بالاضافة الى تحويل مياه الصرف الصحي الى القناة وإقامة شبكات صرف صحي في حرم القناة".
 
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