بعد تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسبت لرئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد شقير في حديث للـLBCI عن ارتفاع نسبة البطالة من 42% الى 51% في شهر كانون الاول، أكد مكتب شقير الاعلامي انه لم يدل أمس بأي تصريح للمؤسسة اللبنانية للارسال .



واوضح المكتب في بيان ان رئيس الهيئات الاقتصادية كان قد أعلن أكثر من مرة عن معلومات حول اقفالات في العام 2018 عددها حوالي 2200 موزعة بين مؤسسات وفروع لمؤسسات وصرف عدد كبير من العمال، كما انه لم يحدد عدد المصروفين ولا معدلات البطالة.



ولفا الى انه بالنسبة لمعدلات البطالة، فرئيس الهيئات الاقتصادية يعتمد الارقام المتداولة خصوصاً تلك التي اصدرها البنك الدولي والتي تشير الى ان معدل البطالة في لبنان بلغ 25 في المئة ولدى الشباب تجاوز الـ36 في المئة.



وابدى شقير رفضه تضخيم الوقائع وسياسة التخويف والتهويل لأي سبب من الأسباب.