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حمادة: على الدولة الطلب من حزب الله تطبيق 1701
 
 
 
 
 
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
رأى عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة أن 'هناك عناصر عدة بين داخلية وخارجية تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة”، مشدداً على أنه 'لا بد من التوصل الى تسوية بعد رأس السنة لإيجاد ممثل بديل عن اللقاء التشاوري والانطلاق بعملية إصلاحية عاجلة”.

ودعا حمادة في حديث إذاعي، 'رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى الجلوس معاً بعيداً من ضغوط المقربين ووضع الخطوط العريضة للحكومة بعد وقف الدلع السياسي الحاصل من قبل البعض ومطالبتهم بهذه الحقيبة أو تلك”، محذراً من 'فراغ حكومي أطول قد يؤدي الى صدامات في الشارع أو مؤتمر تأسيسي قد يدخل لبنان في آتون خطير”.

وعن الخرق الإسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية، أشار حمادة الى أن 'على الدولة الطلب من حزب الله تطبيق القرار 1701 لكي تتمكن بعد ذلك من الوقوف بوجه إسرائيل وحث المجتمع الدولي على التعاون مع لبنان”، مؤكداً أن خطر اندلاع الحرب قائم
 
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