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حزب الله يتحمّل وحده مسؤولية التعطيل
 
 
 
 
 
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٢٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
كشفت مصادر نيابية بارزة لـصحيفة "السياسة الكويتية"، أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان واضحًا في كلامه وأراد إيصال رسالة إلى حزب الله، مُحمّلاً إياه، من دون أن يُسمّيه، مسؤولية استمرار تعطيل الحكومة، من خلال سعيه إلى خلق تقاليد وأعراف جديدة في تشكيل الحكومة.

وتابعت "المصادر" هذا ما يؤكد أن حزب الله يريد جعل الوزير المفترض أنه من حصّة رئيس الجمهورية، تابعاً له، عبر ما يسمى "اللقاء التشاوري"، ولا علاقة للرئيس به، بمعنى أن يكون مجرّد "باش كاتب"، الأمر الذي لا يمكن القبول به، كما تقول المصادر التي أشارت إلى أن "حزب الله، بعد كلام رئيس الجمهورية وصمت الرئيس المكلف، بات يتحمّل وحده مسؤولية تعطيل التأليف الذي دخل شهره الثامن"
المصدر :  السياسة الكويتية
 
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