توقفت صحيفة "المستقبل" عند علامات استفهام وتعجّب لافتة للانتباه طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون عبر "المستقبل" عشية العيد:



- تساءل: "لم أفهم ما هي أسباب الحرب الساخنة على العهد، وما هي مرتكزاتها؟ اللبنانيون ينتظرون منا الكثير ولدي ثقة بأننا نستطيع فعل الكثير لكن لماذا التأخير؟".



- أعرب عن استيائه مما آلت إليه الأوضاع على مستوى تشكيل الحكومة، ومشدداً على كون "اللبنانيين خسروا الكثير من الوقت ويجب أن نعوّض ما فاتهم من مسيرة إعادة بناء".



وقالت "المستقبل "صبيحة الميلاد، وضع رئيس الجمهورية الاصبع على نزيف التأليف مؤشراً بما قلّ ودلّ إلى مكمن الخلل والعلّة: "ثمة من يسعى إلى إحداث تغيير في الأعراف والتقاليد في لبنان"، لافتاً من الصرح البطريركي قبيل مشاركته في قداس الميلاد إلى أنّ عملية تشكيل الحكومة تواجه معركة سياسية و"يبدو أنّ البعض يضع تقاليد جديدة في عملية التأليف لم نألفها من قبل وهي بحاجة إلى بعض الوقت لنحلّها".



