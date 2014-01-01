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الراعي: الجمهورية تتزعزع
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان الجمهورية تتزعزع بسبب أمورٍ كثيرة مشيرا الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون تحدّث عن أعراف جديدة بالدستور في مكان والتطبيق في مكان آخر .

و امام اعضاء المنتدى الحر التجددي واعضاء المركز الماروني للتوثيق والابحاث جدد البطريرك المطالبة بـ 'حكومة مصغرة حيادية من اختصاصيين غير محسوبين على أي فئة، حكومة تعمل على تسهيل أمور الدولة داعيا السياسيين الى الذهاب والتحاور في قصر بعبدا.

الراعي واصل استقبال المهنئين بالميلاد، رؤساء ونواب سابقين وحاليين واقتصاديين ومن زوار بكركي الشيخ حسن المصري الذي نقل التهاني بالعيد باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري

كما تلقى البطريك الراعي اتصالا من الرئيس المكلف سعد الحريري مهنئا بالعيد وكانت مناسبة للتداول في آخر التطورات .
المصدر : المستقبل
 
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