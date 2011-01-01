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الاربعاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:12 م
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لبنان
تيننتي: موجودون لضمان استتباب الوضع
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
علّق الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في اتصال مع "الوكالة الوطنية" على تفجير نفق في منطقة الحدب مقابل بلدة عيتا الشعب، قائلا: "اليونيفيل موجودة على الأرض لضمان استتباب الوضع، وهي تعمل مع الأطراف لضمان الاستقرار".
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