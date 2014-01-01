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أبي اللمع عقد اجتماعا في مكتبه بحضور الرياشي
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع اجتماعا في مكتبه، ضم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، رازي الحاج، شكري مكرزل، ميشال مكتف، لينا مخيبر، ارا كيونيان، ودوري صقر.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للنائب أبي اللمع أن "المجتمعين اتفقوا على إطلاق لقاء سياسي متني، وهو سيضم إضافة الى الأسماء الواردة أعلاه، عددا من الفاعليات المتنية السياسية والثقافية والاجتماعية، وسيتم إطلاق اللقاء المذكور خلال الشهر الأول من العام المقبل، حيث سيشكل اللقاء مساحة لإحداث خرق في ملفات سياسية وانمائية متنية يحملها الى الرأي العام".
 
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