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"شكوى لبنانيّة" أمام مجلس الأمن
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:

'تدين وزارة الخارجية والمغتربين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الجمهورية العربية السورية وتؤكد على حق سوريا في الدفاع المشروع عن ارضها وسيادتها. كما تدعو الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة هذه الغارات ولاستعمال الطائرات الإسرائيلية الاجواء اللبنانية لشن هجمات على دولة شقيقة، في خرق واضح للقرار 1701. وقد أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم شكوى أمام مجلس الامن بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة”.
 
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