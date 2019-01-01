الاربعاء في ٢٦ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:47 م
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الرئيس عون يوقع مراسيم ترقية الضباط
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الثلاثاء، مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية ابتداء من 1/1/2019، وقد شملت ضباط من مختلف الرتب في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة.
 
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