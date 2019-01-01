وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، يوم الثلاثاء، مراسيم ترقية الضباط في الاسلاك العسكرية ابتداء من 1/1/2019، وقد شملت ضباط من مختلف الرتب في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة.



