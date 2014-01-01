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حسن خليل: لا مشكلة في تأمين الاعتمادات للفيول
 
 
 
 
 
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٢٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
أعلن وزير المال علي حسن خليل أن "لا مشكلة في تأمين الاعتمادات للفيول".

وقال: "وصلتني العقود يوم الجمعة ووقعتها يوم الاثنين ولا يوجد أي تأخير"، مضيفًا أنّ "الاعتمادات تُعد مسبقًا وليس قبل يوم أو يومين".

وأكّد أنّ كل الرواتب دفعت قبل الأعياد.

وعن موضوع أموال البلديات، قال خليل انها محفوظة، وحصل تأخير لتأمين الأموال، لافتًا إلى البدء من الغد الإعداد لصرف نصف المبالغ على الاقل.
 
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